Home Internacional video: lima conectará sus acantilados con el pacífico ...
VIDEO: Lima conectará sus acantilados con el Pacífico mediante un teleférico de carbono neutro
El proyecto busca mejorar la conexión de la capital peruana con el océano Pacífico, mediante una infraestructura que combina transporte urbano, turismo y protección del patrimonio natural de la ciudad. La iniciativa apunta a impulsar una movilidad más sostenible y, al mismo tiempo, poner en valor los espacios naturales de Lima, integrando su conservación como parte del desarrollo turístico.