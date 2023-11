En declaraciones a la cadena estadounidense ABC, Netanyahu afirmó que su país controlará el territorio palestino. “Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos”, aseguró el mandatario en la entrevista. “Cuando no tenemos esa responsabilidad en materia de seguridad, lo que tenemos es una erupción del terror de Hamas en una escala que no podríamos imaginar”, añadió.