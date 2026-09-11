Dos investigadores vinculados a Anthropic manifestaron públicamente su preocupación por el avance de la Inteligencia Artificial y advirtieron sobre los riesgos que podrían implicar futuros sistemas desarrollados por las principales empresas tecnológicas. La controversia surgió luego de la renuncia de Jacob Coxon, investigador de Anthropic, quien cuestionó la carrera que mantienen algunas de las principales compañías del sector para desarrollar sistemas de IA cada vez más avanzados.