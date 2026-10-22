El presidente de Studio Ghibli, Kenichi Yoda, defendió el valor del silencio y el reposo en el cine, al destacar que es posible conectar con el público sin seguir las fórmulas tradicionales de la industria cinematográfica. Yoda recibirá este viernes en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en representación del reconocido estudio japonés, responsable de algunas de las películas más influyentes de la animación mundial.