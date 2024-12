Vodanovic por dichos de Matthei sobre pensiones: “Lo interpreto como un truco”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a las declaraciones de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre la reforma de pensiones.



En conversación con Radio Infinita, Vodanovic interpretó los dichos de Matthei “como un truco, cuando uno tiene dudas sobre un informe técnico, debiera decir que el informe técnico adolece de tales cosas (…) Lo que yo veo es una nueva dilación”.



La timonel del PS sostuvo que “después de todo el avance que supuestamente había en las conversaciones, yo veo como que volvemos a cero. Es ella la que está tratando de imponer su voluntad como candidata presidencial”.



“Los hechos son que logramos avanzar en esta discusión que está entrampada, necesitamos como país que se pongan la mano en el corazón Evelyn Matthei, y la derecha”, enfatizó.



En ese sentido, manifestó que “el que está llevando el pandero es el Partido Republicano, aquí no hay dos derechas, hay una que está unida a lo que señala el Partido Republicano que no da el acuerdo para mejores pensiones”.



Vodanovic planteó que “se requiere un acuerdo país, donde todos entendamos que las mujeres no pueden seguir viviendo con cantidades miserables de pensiones y que busquemos la fórmula y no dilatando soluciones a través de estos comentarios tan generales”.



“Yo creo que estamos volviendo a foja cero. Esa es la impresión que me deja y la preocupación que me deja este twitter de Evelyn Matthei”, sentenció.