Vodanovic quitó el piso a Escalona por comentario sobre Montes

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, rebatió al secretario general de la colectividad, Camilo Escalona, quien en su cuenta de X escribió un mensaje interpretado como una invitación a remover de su puesto al ministro de Vivienda Carlos Montes, con la anuencia del PS.



“Ante las dificultades respaldamos al Presidente Boric para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del Gobierno y permitan la unidad más amplia para hacer frente a la ultraderecha”, afirmó Escalona.



Frente a esto, Vodanovic afirmó que el tema será analizado en esta jornada al interior de la colectividad. “Este será un tema de análisis porque ha llamado la atención y ha llamado a conjeturas en circunstancias que es una opinión que ha dado a título personal, desde su twitter personal”, dijo la presidenta de PS refiriéndose al mensaje de Escalona.



“El twitter de Camilo tiene un problema de redacción, porque lo redacta en plural. Creo que pudo haber puesto que respaldaba él, para no haber abierto la puerta para conjeturas. La verdad es que como partido no hemos hecho ninguna declaración en esos términos”, dijo la también senadora por el Maule en conversación con Tele 13 Radio.



La parlamentaria afirmó que “el ministro Montes cuenta con el apoyo nuestro y sobre todo con el apoyo del Presidente. Ayer él estaba en La Araucanía, entregó 235 casas (…) además hizo una conferencia de prensa donde entregó el aludido documento y lo puso a disposición de la prensa. Esto es un documento, más bien una minuta, que ya ha circulado profusamente, donde la subsecretaria el día 8 de junio da cuenta de los convenios de la Región de Antofagasta, pero en ningún caso alude a una irregularidad”, sostuvo.



“Incluso el abogado de la subsecretaria, Jaime Winter (…) explicó que el documento no consigna ninguna irregularidad. Por lo tanto, cuando uno empieza a conjeturar a partir de filtraciones de una carpeta investigativa que no está completa, porque al menos yo no he tenido acceso, es difícil poder formarse una opinión, o que el público se forme una opinión, solo a partir de parcialidades”, concluyó.