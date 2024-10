Yáñez será formalizado este martes por los delitos de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social

A las 9 horas de este martes, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se desarrollará la formalización de la cúpula de Carabineros durante el estallido social, el exgeneral director Mario Rozas Córdova, el exsubdirector Diego Olate Pinares y el exdirector nacional de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez Reveco.



La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, los formalizará por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio por hechos ocurridos en 2019 y 2020 en contra de civiles.



De acuerdo a la ley, la conducta omisiva tiene la misma pena que la activa, y dependiendo de la cantidad de casos imputados puede llegar a presidio perpetuo simple, es decir, un mínimo de 20 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio penitenciario.



Serían cerca de 1.300 los casos que tendría que exponer la Fiscalía uno por uno. Debido a la extensión de estos hechos, el fiscal metropolitano, Xavier Armendáriz, solicitó al Centro de Justicia de Santiago una sala especial de doble altura durante cinco días, eso sólo para la Fiscalía, pero faltan las exposiciones de los querellantes y las defensas. Por lo mismo, se estima que la formalización durará aproximadamente un mes.



En cada caso de apremio o tortura omitido, la Fiscalía debe probar que los imputados estaban en conocimiento de que se cometió el delito por parte de un sujeto activo y teniendo la autoridad y estando en posición para hacerlo, no hicieron nada para cesar la aplicación de esos apremios y torturas.



La investigación se inició tras una querella del centro de memoria Londres 38, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, el activista Luis Mariano Rendón y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).



Tanto Rozas como Olate no pudieron completar sus períodos en la institución, fueron llamados a retiro y solo siguió Yáñez tras ser nombrado por el expresidente Sebastián Piñera como general director. Tras conocerse la intención de la Fiscalía de formalizarlo, se desató una crisis en el Gobierno por su permanencia, hasta que se impuso el criterio Tohá: Yáñez no podía llegar al tribunal como general director en funciones.



Al agotarse los plazos y las acciones judiciales, Yáñez renunció el viernes pasado como general director -fue el sucesor de Rozas- después de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el último recurso para impedir su formalización. En la Corte Suprema está pendiente un recurso de amparo. Este lunes entregó el mando al nuevo general director Marcelo Araya.



La noche de este lunes la defensa de Yáñez solicitó al tribunal un acceso especial en automóvil al Centro de Justicia, debido a que están convocadas manifestaciones en su contra. El tribunal accedió a su petición por motivos de seguridad, por lo cual Yáñez no ingresará caminando al Centro de Justicia. Posteriormente, la misma medida se otorgó a los otros dos imputados.