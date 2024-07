Yerko Puchento se postula para Viña 2025: “Estoy disponible para ir este año”

Durante la noche de este domingo, Yerko Puchento, el popular personaje interpretado por Daniel Alcaíno, sorprendió en el reciente capítulo de “Podemos Hablar”, tras enviarle un mensaje a Mega de cara al Festival de Viña del Mar 2025.

Consignar que el actor estuvo cerca de ir al certamen de la Ciudad Jardín en el 2023, pero decidió bajarse a una semana del inicio del festival, debido a un inesperado cambio que sufrió la programación de los artistas en el día de su actuación, tras la salida de Maná.

Bajo este contexto, en el último capítulo del estelar de Chilevisión, Kurt Carrera, uno de los invitados al programa, lanzó una broma a Yerko, diciendo que al menos a él no “se le hizo” ir al Festival de Viña.

Acto seguido, el personaje de Alcaíno comentó entre risas que “sí, se me hizo”, y posteriormente, fiel al estilo que tiene en sus rutinas, aprovechó de dirigirse a Mega.

“Señores de Mega, estoy disponible para ir este año, por favor. Estoy disponible. Estoy haciendo méritos para que me llamen”, manifestó mirando a la cámara.

Asimismo, añadió en tono de broma que “y espero por favor que no me paguen 4 millones como ofrecía el otro canal cuando lo hacía, aquí voy por 5, soy capaz de todo, se los digo altiro”.

“Y si me quieren poner a Tini, bueno, me ponen a Tini y voy igual. Si me quieren poner a Pailita, voy con Pailita y con la Christell, me da lo mismo”, sostuvo.