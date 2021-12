Alcalde Carter propone subsidio para que vecinos opten a cierre de sus pasajes

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, destacó este viernes la aprobación por parte del Congreso de la ley que permitirá a vecinos el cierre de pasajes y zonas residenciales cuyo ancho en la calzada sea inferior a siete metros, siempre que haya un acuerdo del 80% de integrantes de la comunidad.



“Después de cuatro años que acá en La Florida presentamos este proyecto al Gobierno para que a su vez lo tramitaran al Congreso, por fin es ley. Ha sido aprobado por ambas cámaras y luego de la toma de razón, será publicado y será ley”, expresó.



No obstante, el jefe comunal dio a conocer que queda algo pendiente por ser revisado. “Falta el reglamento, que es el detalle de cómo va a operar esta ley que permitirá a los ciudadanos que viven en calles que tienen dos salidas, cerrar por los dos lados. (…) Es relevante no solo celebrar esta gran noticia, sino hacer un llamado fundamental al Gobierno para que este reglamento se dicte rápidamente”.



“Un reglamento puede tomar meses o incluso años en ser dictado, ahora tenemos que hacerlo en días, porque todas las noches que pasan cuando un ciudadano tiene miedo, es tiempo que no podemos esperar”, aseveró.



Añadió que “en el caso particular de La Florida le hemos pedido al concejo municipal que considere la posibilidad de entregar un subsidio a muchos pasajes, donde muchos vecinos necesitan ayuda económica para hacerlo, consistente en un millón de pesos para que estas comunidades rápidamente puedan cerrar”.