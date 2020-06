Científicos chilenos de la UACh hallaron el “anticuerpo de alpaca más fuerte del mundo” contra el Covid-19

Un grupo de científicos de la Universidad Austral de Chile (UACh) anunció el hallazgo del “anticuerpo de alpaca más fuerte del mundo” contra el Covid-19, con el que podría crearse un inhalador vía nasal que neutralice el virus SARS-CoV-2 en el cuerpo humano.

Alejandro Rojas, líder del ensayo y jefe de Laboratorio de Biotecnología Médica de la casa de estudios, dijo que “la naturaleza nos ha dado un regalo que es que los anticuerpos de las llamas y los camélidos son más simples que los anticuerpos de otros mamíferos. Esto hace que nosotros podamos extraer la información genética con una gota de sangre muy pequeña del animal, para posteriormente aislar ese gen y producirlo de forma infinita en bioreactores”.

El investigador agregó que la medición de las características del anticuerpo “lo realizamos con una compañía alemana, donde obtuvimos que el anticuerpo desarrollado en el laboratorio UACh es el que tiene mayor afinidad hoy en día para detectar la proteína viral de superficie, el doble del último anticuerpo que fue publicado este miércoles por otro laboratorio”.

Lo que se ha propuesto el equipo con los anticuerpos de la alpaca, bautizada “Buda”, es “generar una herramienta que pueda ser utilizada como inhalador vía nasal y como consecuencia que recubra el pulmón por dentro con una molécula que es capaz de neutralizar el virus del Covid-19″.

“Con esto evitaríamos que el virus se replique de forma eficiente y lograr que el sistema inmune del individuo responda. Con este tratamiento, el anticuerpo haría frente al virus no eliminándolo por completo, pudiendo las personas tratadas crear más anticuerpos que a la larga ayuden en su inmunidad”, destacó el científico.

Respecto a cómo continuará el trabajo del laboratorio, el experto indicó que “ahora estamos trabajando con un grupo de científicos de Canadá, para que nos den las características neutralizantes del anticuerpo, es decir, saber cómo está herramienta es capaz de neutralizar el virus, dado que nosotros tenemos antecedentes preliminares, lo que estamos canalizando para una segunda publicación”.



Según dijo, lo que sigue ahora es “generar la humanización de los anticuerpos para que el sistema inmune del ser humano no lo reconozca como algo externo, sino que sea invisible, para luego llevarlo a clínica, dado que, si ya tenemos certeza de que el virus humanizado logra neutralizar el virus, lo siguiente es hacer un fármaco y aplicarlo, produciéndolo como inyectable. Luego, si la autoridad sanitaria lo solicita, hacemos una prueba de seguridad en ratones, evaluando que las condiciones y concentraciones aplicadas no generen daño al animal, y a partir de este punto generar pruebas clínicas compasivas, que es cuando los pacientes están muy graves y se entiende que no hay nada que se pueda hacer. Ahí uno puede optar por tecnologías que no están 100% probadas para su funcionamiento, pero si para su seguridad”.



Remarcó que es necesario el financiamiento para poder llevar a clínica, lo que es una limitante, y sostiene que “para lograr la producción del anticuerpo en condiciones GMP (Good Manufacturing Practice), estamos hablando de alrededor de 500 mil dólares. Luego el testeo con animales costaría otros 500 mil dólares, y el estudio clínico que cotizamos para hacerlo en Valdivia, tendría un costo de al menos 1 millón de dólares, o sea, necesitamos cerca de 2 millones de dólares para hacer pruebas y ensayos clínicos”.



“Este es un tema de importancia global y nacional porque lo que lo ideal sería encontrar apoyo económico en los Ministerios u otras organizaciones, o vincularnos directamente con farmacéuticas que quieran tomar este desafío”, completó.