Vallejo por llamado a reconsiderar “criterio Tohá”: “No estamos haciendo juicios”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la posible salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras el llamado de algunos parlamentarios del Socialismo Democrático a reconsiderar la aplicación del denominado “criterio Tohá”.

Al ser consultada sobre si el Ejecutivo había pactado la renuncia con el general Yáñez, Vallejo manifestó que “nosotros no hablamos con la prensa las conversaciones que se pueden tener entre Interior o el Presidente y el general director u otra autoridad. Lo importante es señalar el sentido del criterio que lo sostenemos“.

“Puede no gustarle a algunos, puede gustarle a otros, decir que debió haber sido ante, está bien, es parte del debate político, sin embargo el Gobierno ya tomó una posición sobre esto que sostiene y que es un criterio político, no procesal”, complementó.

En esta línea, insistió en que esto “no tiene que ver con las evaluaciones legítimas, políticas, que puedan haber sobre el caso, las causas sobre el cual están siendo investigados, o eventualmente pueden ser investigados otras autoridades de designación exclusiva el Presidente de la República, sino que cuánto puede entorpecer esos procedimientos judiciales a la labor de las instituciones sobre las cuales ellos tienen responsabilidad y en este caso además especialmente, cuando se trata de la PDI o Carabineros de Chile, que hoy día necesitamos más fortalecidas que nunca“.

“Efectivamente no ayuda que sus máximas autoridades estén en procesos de formalización. Las formalizaciones son el momento más clave, el punto de inflexión en ese contexto y el criterio aplica bajo ese contexto”, agregó.

Asimismo, recalcó que “son causas sensibles, tanto las de corrupción, como las de derechos humanos, pero nosotros no estamos siendo jueces, no estamos haciendo juicios anticipados, de eso está a cargo la Fiscalía, el Ministerio Público“.

Respecto a si Yáñez renunciará antes de la formalización, la autoridad no quiso hablar de fechas y sostuvo que “el 7 de mayo es la formalización, pero esto no se trata de si es el día antes, el día mismo o el día siguiente, no se trata de esto, no es lo relevante”.

“El momento de formalización son el punto de inflexión, pero un día más o un día menos no es lo que determina la definición“, acotó la ministra.