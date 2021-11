Decomisan 166 kilos de droga que pretendía ser ingresada vía marítima por el norte del país

Gracias a un trabajo transversal entre distintas instituciones, la Policía de Investigaciones (PDI) informó el decomiso de 166 kilos de droga que pretendía ser ingresada vía marítima por el norte del país, deteniendo a 8 sujetos pertenecientes a una banda criminal transnacional.



Según detalló la policía civil, la investigación se inició el año pasado e involucró otros tres procedimientos, superando los 520 kilos de distintas sustancias incautadas y 23 detenidos de nacionalidades colombiana, boliviana, peruana, dominicana y chilena.



El director general de la PDI, Sergio Muñoz, destacó que la operación incluyó “un trabajo permanente” con Gendarmería, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y la Fiscalía Metropolitana Sur.



Además, resaltó que el “contacto permanente con policías de otros países permitirán seguir conteniendo y poniendo frente a este flagelo que tanto afecta a la seguridad de nuestro país. Hay gente que la produce, que la transporta, que la distribuye para la venta. Hoy hemos impactado esta gran cantidad de droga que no va a llegar a las poblaciones ni a consumidores”.



Muñoz afirmó que en la pesquisa trabajaron distintas áreas especializadas de la PDI, como “lavado de activos, cibercrimen, la brigada de antinarcóticos y crimen organizado”.



Por su parte, el fiscal regional Héctor Barros explicó que la indagatoria fue dirigida por su par Yans Escobar, de la fiscalía de Alta Complejidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Sur.



“Es la sumatoria de una serie de otros procedimientos que se han realizado con anterioridad, y que terminan y culminan el día de hoy, con una excelente coordinación como bien dijo el director de la PDI, de todos los estamentos u organismos públicos que han trabajado coordinados y con mucho éxito en desbaratar esta organización”, relató el persecutor.



Barros afirmó que las labores de coordinación han permitido “investigar no solo las redes a nivel nacional, sino también las conexiones internacionales. ¿Por qué para nosotros es importante más allá de los más de 150 kilos que se incautaron ahora y más de 500 kilos durante todos los procedimientos que se han realizado? Porque en la medida que logramos incautar la droga, logramos sacarla de circulación, y lo por lo tanto impide que la violencia y la fuerza del narcotráfico en las zonas más pobres no vaya prosperando”.



En esa línea, señaló que “los homicidios han ido a la baja, ya no tenemos ese crecimiento sostenido que hemos tenido en los últimos dos años, sino que se ha detenido”.



Consultado sobre si la droga llega a la Región Metropolitana en el sector sur, el fiscal respondió que “cuando hablamos de grandes cantidades de droga como esta, es imposible circunscribirlo solo a un sector determinado. Generalmente lo que ocurre en la zona sur de Santiago, es que es un lugar donde llegan grandes cargamentos y a partir de ahí comienza la distribución a las distintas comunas y regiones”.



“Históricamente las organizaciones están asentadas en la zona sur, los lugares donde llegan los cargamentos son en la zona sur. Y no solo lo hemos visto a través de los tradicionales ingresos de droga por vía terrestre, sino que también por vía marítima”, agregó.



El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, le envió un mensaje “a la gente de bien, que rechaza la droga, la violencia, las armas en sus barrios, en sus poblaciones y comunas, que tenemos una buena noticia. Pero esa buena noticia para ellos es una mala noticia para el crimen organizado”.



“A la luz de los números, este año tenemos más decomiso de drogas que el año pasado, más decomiso de armas, sobre todo las armas que ingresan a Chile como de juguete, fogueo, y son modificadas. Y también tenemos más bandas de crímenes organizado desbaratadas. Alguien puede decir que es porque hay más droga. Pero creo que el trabajo colaborativo entre (…) todos quienes hacen posible que estemos persiguiendo a estas bandas transnacionales que ingresan droga a Chile, está trayendo consigo resultados concretos”, añadió.



El titular de Seguridad Pública consignó que “muchas veces circula la pregunta si esto es una relación proveedor-comprador, o si hay bandas transnacionales que ya se han afincado en Chile con una estructura. Nosotros creemos que es una relación proveedor-comprador, pero para evitar el paso de estas bandas tenemos que trabajar en esta etapa, dar señales claras y concretas de que no es fácil entrar a Chile la droga”.