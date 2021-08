Diego Ancalao se inscribió como candidato presidencial de la Lista del Pueblo

Después de reunir las firmas necesarias, Diego Ancalao se inscribió en el Servicio Electoral (Servel) como candidato presidencial de La Lista del Pueblo (LDP).



Ancalao, quien venció Soledad Mella y a Ingrid Conejeros para asumir el desafío en una competencia interna del conglomerado, afirmó en las afueras del Servel que consiguió 35 mil firmas para inscribirse en la papeleta de las elecciones del 21 de noviembre.



“Soy una persona mapuche que vive los dos mundos. La discriminación, la falta de oportunidades. Y esta candidatura es para sanar las profundas heridas que tiene el país de pobreza, desigualdad, la destrucción de la madre tierra y la deuda que se tiene con nuestro pueblo mapuche y todos los pueblos originarios”, indicó.

“Esta candidatura tiene por objetivo representar al Chile profundo, olvidado y excluido. Que nunca ha tenido la oportunidad de hablar por sí mismo, porque siempre ha sido representado por partidos políticos que hablan del pueblo y del pobre, pero no quieren que el pobre y el pueblo entren al debate presidencial”, añadió.



“Logramos recaudar alrededor de 35 mil firmas con el apoyo de dirigentes mapuche, de La Araucanía, dirigentes sociales, agrupación Cholchol y, es muy importante decir, que la Lista del Pueblo ha sido un pilar fundamental”, aseguró.



Consultado si llevará paz a La Araucanía, Ancalao respondió: “Tenemos que llevar la paz no solamente a La Araucanía a todo Chile. Porque Chile, con el pueblo mapuche, somos hermanos. Tenemos que buscar lo que nos une y no lo que nos divide, ese es un principio fundamental, que nosotros desde ahora en adelante vamos a llevar. Las diferencias personales no pueden estar sobre las necesidades del país”.



Ancalao le bajó el perfil a la salida de Fabiola Campillai de la LDP: “Eso es lo bueno de ser independiente. Esto es democrático y cualquier persona puede tomar la decisión que quiera. Esto no es un partido político, no es una orden vertical y cualquiera está en la libre elección de tomar sus decisiones. Y eso no es traición”.



La Lista del Pueblo había proclamado la candidatura presidencial del exdirigente sindical Cristián Cuevas en primera instancia. Sin embargo, el movimiento político se retractó en medio de una división interna y terminó dándole el apoyo a Ancalao.



De 40 años, Ancalao nació en Purén, Región de La Araucanía. Estudio educación física en la Universidad La Frontera y fue dirigente de la Democracia Cristiana hasta los 21 años. Pasó por la Izquierda Ciudadana -que formó parte de la Nueva Mayoría- y en 2018 formó parte del Federación Regionalista Verde Social (FRVS). También fue candidato a diputado en 2009 como independiente por cupo humanista, en 2013 por el PRI y en 2017 en la lista del Frente Amplio, perdiendo en las tres ocasiones.