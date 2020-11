Experta detalla los 7 mitos y verdades del aprendizaje en los niños

Los padres siempre quieren lo mejor para los hijos y muchas veces enfocan sus ansias o deseos en el aprendizaje de los más pequeños de la casa.

En esta materia, por años, han girado una serie de creencias respecto a afirmaciones sobre qué es mejor para los niños en su camino de aprendizaje.

Claudia Figueroa León, académica de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la U. Andrés Bello y experta en aprendizaje devela algunos mitos y verdades:

1.- El mayor porcentaje de aprendizaje ocurre en los 6 primeros años de vida: VERDADERO. Los primeros 6 años de vida está en plena especialización el cerebro. El neurodesarrollo plantea que la plasticidad de este período es muy alta y de gran importancia para la estimulación, pero siempre es posible la estimulación y la intervención del desarrollo y aprendizajes.

2.- Se recomienda aprender varios idiomas: FALSO. En estadios iniciales del desarrollo (primero dos años) lo mejor es la exposición libre y social a los idiomas. Es importante recordar que el de mayor prevalencia en uso, es el que será materno o nativo y lo esencial es estar alerta a algunas alarmas como no tener primeras palabras en los primeros 18 meses de vida o estar retrasado en la adquisición del lenguaje. Ante ellas, hay autores que plantea que lo mejor es usar y comprender uno de los idiomas por sobre el otro (privilegiando el nativo).

3.- Los niños menores de 3 años no deberían tener acceso a la tecnología: FALSO. La tecnología podría transformarse en una herramienta de contacto y estimulación, tal como lo ha mostrado este período de pandemia. Los aprendizajes se pueden ver fortalecidos y estimulados por medio de la tecnología, siempre y cuando se utilice por medio de tiempos y con estrategias de contenidos que apunten a ello.

4.- Un niño consentido, no aprende: FALSO. El aprendizaje es posible en todos los niños. El hablar de consentido es algo que debemos definir con exactitud para ver si esto se transforma es una limitante del aprendizaje o un potenciados del mismo.

5.- Si un niño no se queda quieto, no aprende: VERDADERO. Un niño para aprender más que estar quieto, debe estar atento a lo que se le enseña. Sin embargo, para ello si bien se necesita prescindir del cuerpo y, por tanto, no estar interferido por el movimiento constante y disruptivo para no interferir en los procesos de aprendizaje más globales.

6.- El aprendizaje temprano fomenta la hiperactividad: FALSO. El aprender es un proceso complejo, que requiere poner al servicio una serie de procesos encadenados. El aprender previo, por ejemplo, a un requerimiento escolar no debiera fomentar más que la curiosidad de nuevos aprendizajes si es bien guiado.

7.- Aprender es diferente a jugar: VERDADERO. Son diferentes, pero están relacionados. El jugar es una herramienta que puede estimular el aprendizaje, pues lo hace más motivante.