Tribunal Calificador de Elecciones suspende por un mes al alcalde de Huechuraba

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió el recurso de remoción contra alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, solicitado por dos concejales de la comuna, permitiendo la suspensión del ejercicio de su cargo por un mes con el goce del 50% de su sueldo y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes a su cargo.



Respecto a la decisión, el concejal José Luis Ávila, uno de los impulsores del requerimiento, sostuvo que “la verdad, no es lo que esperaba que resolviera este tribunal”, sino que derechamente la destitución por la “contundencia documental probatoria presentada y diferentes dictámenes de propia Contraloría General de la República que lo acusó de faltas graves a la probidad administrativa”.



En esa línea, Ávila destacó que “con este resultado obtenido, nos queda claro que los principios del alcalde no estaban firmes, que el compromiso moral del alcalde no era con el pueblo de Huechuraba, que la traición no ha venido de este concejal, quien sólo ha cumplido con su deber y rol de fiscalizar y denunciar ante las instancias pertinentes hechos irregulares como el que ha sido denunciado”.



“Tengo mucha fe en el buen juicio de la comunidad de Huechuraba para distinguir quiénes actúan con rectitud e idoneidad moral y confío que, en las próximas elecciones municipales, decidan a través de su voto terminar definitivamente con la corrupción, el nepotismo, el abuso, el despotismo y la tiranía. Nuestra comuna y sus vecinos merecen vivir mejor, y será posible sólo si usted así lo decide”, sentenció.