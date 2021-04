Vasco Moulian: “Tonka no sabe los temas, es como una versión más linda de la Pancha Merino no más”

El empresario y exdirector de programación de Canal 13, Vasco Moulian, criticó el desempeño de la animadora Tonka Tomicic en el matinal Bienvenidos, y remarcó que le falta preparación frente a algunos temas.

Los comentarios del comunicador llegaron a raíz del reciente artículo publicado por el Diario Financiero, en que se da cuenta de la baja aprobación que genera entre el público.

“Tonka Tomicic es una marca. Una marca que gracias a Canal 13, a Canal 7 antes, se construyó. Esa marca, si no estuviésemos en pandemia, yo la tomaría y le diría ‘¿vamos a hacer eventos a todas las empresas?’, todo eso que ella hace solita y que no le llega ni uno al canal. Es un error del canal construir una marca y no cobrar de esos eventos”, dijo en entrevista en el programa Zona de Estrellas.

“Sé que esto es lo más antipopular del mundo con respecto a los rostros, que me están odiando en este momento, pero no importa, así es la cosa y es lo que yo haría”, agregó.

De igual modo, dijo que “con respecto al matinal, creo que Tonka debió haber estudiado, o haber dado la sensación de haber estudiado por último si no quieres estudiar. Algo importante. Debiste haber estudiado periodismo, debiste haber estudiado historia, debiste haber estudiado algo para poder meterte en la conversación”.

“Después del torniquete, después del ‘esto no va a prender’, después del estallido social, hay que saber. Hay que leer el diario. Y la sensación que me da cuando veo a Tonka es que no sabe los temas, le cuesta engancharse con los temas, es como una versión más linda de la Pancha Merino no más”, remarcó.