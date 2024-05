Diputada Rojas y CAE: “Quienes están pagando tienen que ser reconocidos”

La condonación del Crédito Aval del Estado (CAE) regresó al debate luego de que el Gobierno anunciara que presentará un proyecto sobre el tema en septiembre próximo.



El propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que el proyecto que está trabajando el Ejecutivo para abordar la deuda de los estudiantes con Crédito con Aval del Estado “es mucho más que el debate de condonación o no condonación del CAE”.



Sobre dichos anuncios, la diputada de Comunes, Camila Rojas, conversó con la Radio Universidad de Chile.



“Yo creo que es justo y me baso incluso en lo que han señalado sus creadores, el exministro (Sergio) Bitar, que participaron del diseño de esta política, que también terminaron concluyendo que lo que se había diseñado no fue lo que se terminó implementando”, señaló.



Respecto a la alta morosidad, Rojas sostuvo que “ha aumentado a raíz de estas promesas sobre la condonación. Si uno mira el dato más largo, es muy sostenido el aumento de la morosidad, y tiene que ver con que la mayoría no terminaron sus carreras. Por lo tanto, sus ingresos no son altos y pagar mes a mes el CAE les significa una carga relevante”.



“Nadie ha terminado de pagar el crédito, porque sus cuotas la gente las va a estar pagando mucho tiempo. Pero yo sí creo, y hemos puesto esa consideración también con los ministros, que quienes están pagando tienen que ser reconocidos”.



También la parlamentaria indicó que el financiamiento del CAE no tiene beneficiarios realmente. “Ha significado un costo importante para el Estado, para las arcas fiscales, pero también un impacto relevante en las instituciones de educación superior y qué decir de los deudores del CAE. Entonces yo me pregunto a quién le sirve esta política, porque cuando estuvimos en este proceso en la comisión investigadora, los bancos decían que a ellos tampoco les convenía”.



“No solo estamos hablando de aliviar la situación de las y los deudores, que es muy grave y que es lo que hemos puesto más de una vez en el centro de la discusión, sino que también hay que hacerse cargo de un cambio al sistema de financiamiento de la educación superior”, concluyó la diputada.