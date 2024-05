Roberto Cox aclara sus dichos sobre Naya Fácil y se defiende de las críticas: “Ni siquiera se dieron el tiempo…”

Luego de las diferentes críticas que recibió en redes sociales, el periodista de Chilevisión, Roberto Cox, alzó la voz para aclarar sus dichos sobre la influencer nacional, Naya Fácil, en torno a la encerrona que sufrió esta última en San Miguel.

Concretamente, el pasado miércoles, el comunicador manifestó en “Contigo en la mañana” que “¿me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que esté pérdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito”.

Lo anterior, generó la molestia de Naya, que a través de sus historias de Instagram, expresó que “Roberto Cox, eres un clasista, pero los otros que viven para lo alto, que han sufrido una situación similar a lo que me pasó anoche y se grabaron, no los cuestionaste, pero claro, como soy Naya Fácil no puedo hacerlo. Pero a los otros que se han grabado no los criticas, ¿o eres clasista o eres machista, cuál término te queda mejor?”.

LA RESPUESTA DE COX

Tras el revuelo que causó toda esta polémica, Cox se refirió a la situación en una reciente transmisión en vivo, y apuntó contra los insultos recibidos por parte de los seguidores de la influencer.

“Me gustaría saber dónde estuvo el clasismo en mi comentario. (…) A mí me sorprende la gente que comparte absolutamente toda su vida en redes sociales. Son libres de hacerlo, pero me llama la atención, porque no dejan espacio para la intimidad”, indicó.

En la misma línea, remarcó que “me da lo mismo el origen socioeconómico de Naya, sea rica o pobre (…) No me considero una persona clasista”.

Además, subrayó que nunca cuestionó a Naya por el asalto que sufrió. “Ella hizo la denuncia a Carabineros, no tengo por qué no creerle. Lamento mucho que haya pasado un momento tan violento como ese”, dijo.

Asimismo, mencionó que “el problema está en lo que vino después. Te empiezan a funar e insultar. Si yo leyera la cantidad de insultos que recibí por interno, da cuenta de una sociedad súper agresiva”.

“Ni siquiera se dieron el tiempo de ver lo que pasó en el programa. Simplemente, leyeron las palabras de su líder, y fueron a mi red social a putearme en todos los idiomas”, sostuvo.