VIDEO | Selena Gómez se luce en nueva comedia junto a Steve Martin

"Ha pasado el tiempo y aquí estoy tratando de salir adelante, de aprender cosas nuevas gracias al apoyo de mi familia y amigos. No puedo trabajar y no tengo vista ni olfato debido a las lesiones y fracturas múltiples que me ocasionaron. A ello, se suma que no puedo hacer ejercicios ni fuerza excesiva", remarcó Fabiola Campillai.