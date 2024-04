Mesa de la Cámara ingresó denuncia tras filtración de sesión secreta

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), se refirió a la denuncia presentada luego de la filtración de una sesión secreta donde expuso la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, sobre la Visa Waiver.



Tras participar de la inauguración de Enade 2024, Cariola señaló que han “tomado nota de todos los elementos que se plantearon por parte de la embajadora de Estados Unidos, también por parte de los diputados que hicieron ver que había habido filtraciones de una reunión secreta”.



En esta línea, la parlamentaria calificó la situación de “máxima gravedad” e informó el secretario general de la Corporación, Miguel Landeros Perkic, entregó los antecedentes al Ministerio Público.



“Creemos que esto hay que investigarlo, porque no es nuestra intención que una autoridad de otro gobierno, de otro país, de otro Estado, se sienta en riesgo de participar de instancias de la Cámara de Diputados y Diputadas”, indicó.



Cariola manifestó que “los espacios secretos de tramitación legislativa, de trabajo legislativo, se tienen que resguardar y respetar. De lo contrario, estamos rompiendo algo que es fundamental, respecto de mantener el secreto cuando se trata de temas que pueden poner en riesgo cuestiones de seguridad nacional, incluso de otros países”.



En tanto, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, detalló que la acción presentada tiene como fin dar con “quiénes son las personas que están como responsables de esta filtración”.



“Cuando hay una falta de este tipo, se daña severamente la credibilidad de la Cámara de Diputados y nos interesa mantener, no solo con países extranjeros, con diplomáticos, sino que también con la institucionalidad chilena, que cuando estén en una sesión secreta, sepan que lo que se va a conversar ahí queda ahí y no se sale a difundir, como ha sucedido en este caso”, añadió.