Barak Obama se suma a la campaña de Kamala Harris en los 100 metros finales

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se incorporará el próximo jueves a la campaña electoral de Kamala Harris a la Casa Blanca con su participación en un acto en la ciudad de Pittsburgh, principio de una iniciativa que le llevará por varios estados en disputa para fomentar el respaldo a la vicepresidenta del país y candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.



La intención, según han explicado fuentes cercanas a la vicepresidenta, es que Obama forme parte activa del sprint final que Harris está preparando en varios estados cruciales, cuyo electorado no termina de decantarse entre la vicepresidenta y el candidato republicano y también expresidente del país, Donald Trump.



En un comunicado recogido este viernes por el Washington Post y el New York Times, el asesor principal de Obama, Eric Schulz, se ha limitado a indicar que el expresidente “está haciendo todo lo que puede para conseguir la elección de la vicepresidenta Harris” y centrará a partir de ahora sus esfuerzos en “persuadir y movilizar a los votantes en los principales estados en disputa”.



“Muchas de estas elecciones van a acabar decidiéndose en el último momento y aquí nadie puede dar nada por sentado”, añadió el asesor del expresidente.



De acuerdo con las fuentes de la cadena NBC, Obama también va a grabar cuñas radiofónicas y por internet a favor de candidatos demócratas al Congreso, parte del cual se disputa al mismo tiempo que las elecciones presidenciales.



De hecho, este mismo viernes Obama respaldó a la congresista demócrata por Michigan, Elissa Slotkin, quien aspira a obtener en noviembre un escaño en el Senado de EEUU.



Con esta decisión, Obama salta a la palestra en respaldo de Harris tras ciertas reticencias iniciales sobre la candidatura de la vicepresidenta, anunciada el pasado 22 de julio, inmediatamente después de conocerse que el actual mandatario, Joe Biden, no perseguiría la reelección, en lo que supuso un vuelco espectacular de la carrera electoral.