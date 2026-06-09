PDI encuentra videos íntimos de senadora Camila Flores en casa de su exmarido

Nuevos antecedentes se conocieron este martes en torno a la denuncia de la senadora Camila Flores (RN), luego de la divulgación de imágenes íntimas de la parlamentaria.

Según consignó Emol, la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, en coordinación con la Fiscalía, realizó una entrada y registro en la casa del exesposo de Flores, Percy Marín.

Todo esto, en el marco de una investigación por el delito de fraude informático.

El citado medio precisó que Marín entregó a la policía sus dispositivos electrónicos. Después de la revisión de ellos, se habría encontrado “la evidencia asociada a las imágenes íntimas filtradas de la senadora”.

Acusación de Flores

Previamente, Flores publicó un video este lunes en su cuenta de X y apuntó directamente contra Marín por la difusión del material.

“Mi exmarido, coludido con otras personas, han difundido fotos privadas mías, obtenidas de forma ilícita, ilegal, hechos que he denunciado a la justicia y espero que se investiguen”, sostuvo.

A la vez, señaló: “Es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con otra, y que la relación se terminó, no significa que se tenga que destruir la vida del otro”.