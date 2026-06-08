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Senadora Camila Flores: “Mi exmarido ha difundido fotos privadas mías por despecho”

A través de un video publicado en la plataforma X, la parlamentaria responsabilizó directamente a su exesposo, Percy Marín, por la difusión del material. “Mi exmarido coludido con otras personas, han difundido fotos privadas mías obtenidas de manera ilícita, ilegal, hechos que he denunciado a la justicia”, partió señalando Flores.

Eduardo Córdova
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Senadora Camila Flores: “Mi exmarido ha difundido fotos privadas mías por despecho”

La senadora Camila Flores reaccionó este lunes a la filtración de fotografías y videos de carácter sexual. Los registros la muestran junto a su actual pareja en el living de su vivienda y habrían sido captados por una cámara de seguridad.

A través de un video publicado en la plataforma X, la parlamentaria responsabilizó directamente a su exesposo, Percy Marín, por la difusión del material.

“Mi exmarido coludido con otras personas, han difundido fotos privadas mías obtenidas de manera ilícita, ilegal, hechos que he denunciado a la justicia”, partió señalando Flores.

“Espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada”, agregó.

La legisladora también cuestionó las motivaciones detrás de la divulgación de los registros. Además, vinculó el hecho al término de la relación.

“Es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar, no entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación simplemente se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro”, afirmó.

Las acusaciones contra su exesposo

Flores sostuvo que ninguna persona puede ser considerada propiedad de otra. También defendió el derecho a rehacer la vida sentimental tras una separación.

“Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera”, continuó.

La senadora recordó además antecedentes judiciales entre ambos relacionados con violencia intrafamiliar.

Según afirmó, esa situación derivó en una orden de alejamiento. También provocó la salida de Marín del hogar que compartían.

“Yo me separé, le pedí a mi exmarido que abandonara la casa, no tenía ninguna relación con él. De hecho, la justicia había decretado una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar. Violencia que él había ejercido sobre mi persona”, reveló.

Asimismo, aseguró que Marín “tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse”.

Finalmente, Flores cuestionó las consecuencias de esta situación. También sostuvo que el caso afecta a su entorno familiar.

“¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que cuando una mujer simplemente no quiere estar con él? Destruir a esa persona por venganza, denostar a esa persona que ya no está en pareja… una mujer tiene derecho a estar con quien ella quiera”, afirmó.

“Este señor busca mancharme y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad (…). Además, en este caso hay una niña pequeña, mi hija, a la que también se le está dañando, a la que se le está exponiendo”, acusó finalmente.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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