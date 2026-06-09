Catador de “Lugares que hablan” reacciona a grave denuncia de su expareja y anuncia acciones legales

David Liempi, conocido como el “Catador” de “Lugares que hablan”, reaccionó a la grave denuncia que realizó en su contra su expareja, la periodista Paula Salas.

La comunicadora, que mantuvo una relación por más de 20 años con Liempi, acusó al camarógrafo del programa de Canal 13 por hechos vinculados a, entre otras cosas, el supuesto abandono de sus hijos.

“Nunca he sido de exponer mi vida privada en redes sociales, pero el silencio protege a los abusadores. Me separé definitivamente a mediados de abril de este año de David Liempi. Durante más de 20 años abusó de mí en todos los sentidos”, señaló la periodista en una extensa publicación.

Asimismo, añadió: “Abandonó a sus hijos. Los dejó incluso sin educación, escudándose en un sueldo ‘insuficiente’, mientras yo trabajaba de lunes a domingo. En paralelo, él sostenía una doble vida con sus amantes: viajes, regalos y lujos, incluso cuando estuvo cesante y vivía de mi trabajo, gastando su seguro e indemnización en moteles y paseos”.

La respuesta del “Catador”

Luego del revuelo que generó el tema, el abogado del camarógrafo, Jaime Silva, conversó con La Cuarta y negó tajantemente las acusaciones. Además, anunció acciones legales.

“Los hechos son absolutamente falsos, hechos con el único propósito de denostar y desprestigiar a mi representado”, sostuvo.

Por lo anterior, indicó que “interpusimos el correspondiente recurso de protección por vulneración a su garantía constitucional del derecho a la honra, solicitando que se baje inmediatamente”.

También, el abogado adelantó que interpondrá una querella por el delito de injurias graves. “Ella está utilizando las redes para ajustar cuentas por cosas índole personal, falseando la realidad y por lo tanto debiera responder en tribunales frente a eso”, expresó.

Por su parte, afirmó que su cliente “está muy afectado, como cualquier persona que está siendo funada sin motivo en redes sociales”.

“Por lo mismo me encargó las acciones legales correspondientes con la mayor celeridad posible, razón por la cual ya se presentó un recurso de protección”, precisó.