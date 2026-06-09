“Toda mi platita que tenía ahorrada”: “Pollo” Castillo cuenta que le embargaron $20 millones por el CAE

Benjamín Castillo, más conocido como “Pollo” Castillo, se sumó a la lista de personas embargadas por la Tesorería General de la República debido a una deuda asociada al CAE. El influencer relató su experiencia en el programa “Al Borde” de Once Stream, donde aseguró que terminó pagando más de $20 millones vinculados al Crédito con Aval del Estado.

El creador de contenido contó que descubrió la situación mientras grababa un spot publicitario. Según explicó, intentó realizar una transferencia bancaria y se encontró con que su cuenta estaba completamente vacía, de acuerdo a La Hora.

“Mi carrera era Civil Industrial y me demoré un año más en sacarla, entonces mi carrera salió entre $40 y $45 millones, más la morosidad y todo…”, relató al recordar el origen de la deuda que finalmente derivó en el embargo.

“Pollo” Castillo asegura que no lo “notificaron” del embargo por el CAE

El influencer afirmó que siempre tuvo conocimiento de la deuda, aunque explicó que mantenía esos recursos en su cuenta para generar mayores ganancias antes de destinarlos al pago del crédito.

“Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas”, explicó el comunicador.

Cuando descubrió que ya no tenía fondos disponibles, pensó inicialmente que enfrentaba otro tipo de problema financiero. Según relató, en ningún momento imaginó que la situación estaba relacionada con una acción de la Tesorería General de la República.

Más detalles del embargo

“Entre que llamé a un abogado y al contador, llego en la noche y digo: ‘Ya, tengo que repactar el pago o hacer un plan de pago’ para lo que me quedaba todavía del CAE, que era como el 50%”, señaló al recordar las gestiones que intentó realizar tras detectar el problema.

Finalmente, el influencer explicó que también perdió los ahorros que mantenía en dólares como parte de una estrategia financiera. Esa situación provocó que terminara saldando por completo la deuda pendiente.

“Después caché que toda mi platita que yo tenía ahorrada en dólares, esperando que subiera el dólar, me la quitaron. Así que pagué todo el CAE”, concluyó.