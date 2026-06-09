Justicia ordena embargar bienes a Carla Ballero por deuda con exasesora del hogar: supera los $45 millones

Carla Ballero enfrenta un nuevo conflicto judicial luego de que se conociera una orden de embargo de bienes en su contra por una millonaria deuda laboral con una exasesora del hogar.

La medida fue dictada por la justicia en una disputa que se arrastra desde hace varios años. El origen del caso estaría en un presunto incumplimiento del pago de una liquidación laboral. De acuerdo con los antecedentes de la causa, la trabajadora reclama una suma superior a los $45 millones. Ese monto habría sido reconocido judicialmente tras un extenso proceso, recogió Publimetro.

La exasesora decidió acudir a tribunales para exigir el cumplimiento de la resolución ante la falta de pago. Como consecuencia, se autorizó el embargo de bienes de la panelista de televisión con el objetivo de asegurar el cobro de la deuda pendiente.

Los documentos judiciales también contemplan el uso de fuerza pública para concretar el procedimiento si surgen obstáculos durante su ejecución. Este punto ha generado especial atención por el alcance de las facultades otorgadas para hacer efectiva la resolución.

La abogada de la trabajadora, Lya Rojas, valoró el avance de la causa y destacó las dificultades que enfrentaron durante el proceso.

“Hemos luchado muchísimo para llegar a esta instancia”, señaló la profesional al referirse a la determinación adoptada por el tribunal, según consignó Meganoticias.

Reacciones y estado actual del caso

La exasesora del hogar ya había manifestado públicamente su descontento por el desarrollo del conflicto. En declaraciones anteriores, cuestionó la falta de cumplimiento de los acuerdos que intentó alcanzar con la figura televisiva.

“He tratado de llegar a un acuerdo con ella e igual me quiso estafar, porque para mí esto es una estafa. Le estaba pidiendo que me pagara eso y se olvidara de mí. Pero ni con eso fue capaz de cumplir”, aseguró.

Hasta el momento, Carla Ballero no ha entregado declaraciones públicas sobre la resolución judicial. Tampoco se han informado las medidas que podría adoptar frente a esta nueva etapa del proceso.