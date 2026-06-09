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Dayana Amigo se sincera sobre su decisión de no querer ser madre: “No quiero cuidar a otro”

Durante su participación en el podcast “Más que Titulares”, la actriz indicó que nunca ha sido una prioridad para ella convertirse en madre. De igual forma, explicó su decisión de congelar óvulos.

Leonardo Medina
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Dayana Amigo se sincera sobre su decisión de no querer ser madre: “No quiero cuidar a otro”

La actriz Dayana Amigo fue invitada al reciente capítulo del podcast “Más que Titulares”, espacio en el que, entre diferentes temas, realizó una íntima reflexión sobre la maternidad.

En su conversación con la periodista Javiera Quiroga, la intérprete abordó su decisión de no querer ser madre, y a la vez, explicó por qué congeló óvulos hace un tiempo. 

“Nunca ha estado en mi futuro tener hijos, como en mi norte, pero también he leído y he sabido de casos donde el arrepentimiento es muy terrible. Me costó porque sentí que estaba dando un paso de que sin querer ya estaba un poco embarazada”, sostuvo, según consignó T13

Posteriormente, planteó que “yo no quiero ser mamá porque me siento súper egoísta conmigo”. 

“Lo paso súper bien conmigo, quiero viajar, quiero aprender, quiero actuar, actuar, actuar. No quiero cuidar a otro, quiero compartirme”, agregó. 

De igual forma, enfatizó que “veo a mis amigas que son mamás y las admiro. Encuentro que es una pega tan admirable, tan desde un lugar de desapego y de despoje, que yo no sé si alguna vez voy a tener esas ganas”.

Por su parte, admitió que si en algún momento quisiera ser madre, no descarta la adopción como una alternativa. 

“Me pasa con la adopción que digo, ‘es desde un lugar, desde un amor tan heavy’. Creo que esa opción es una maravilla”, expresó.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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