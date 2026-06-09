Detienen a integrantes de Resistencia Mapuche Lafkenche por atentados en Cañete

Detectives de la Fuerza de Tarea Arauco de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, concretaron la detención de cuatro personas pertenecientes a la Resistencia Mapuche Lafkenche. Esto en el marco de una investigación por los delitos de homicidio, incendios reiterados y robo con violencia ocurridos en la comuna de Cañete durante el año 2020.



Los hechos investigados se remontan al 8 de septiembre de ese año, cuando un grupo de sujetos armados ingresó a tres inmuebles ubicados en el sector Lloncao. Intimidando a sus habitantes, sustrayendo especies y vehículos, para posteriormente incendiar las viviendas afectadas.



Posteriormente, mientras se desplazaban por un camino rural del sector, los involucrados interceptaron un vehículo con cuatro ocupantes. Uno de ellos resultó fallecido tras recibir un impacto balístico. Hecho que forma parte de la investigación desarrollada por los equipos especializados de la PDI.



Las diligencias investigativas permitieron establecer la participación de diversos involucrados en estos hechos.

En una primera etapa, durante el año 2024, fueron detenidas dos personas, quienes posteriormente fueron condenadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. Esto a penas que suman 28 años de presidio por los delitos de incendios reiterados y robo con intimidación.

Esta madrugada se ejecutaron órdenes de detención

Como parte de la continuidad de la investigación, durante esta madrugada, detectives de la Fuerza de Tarea Arauco, con apoyo de unidades especializadas de la Macrozona Sur y de la Armada de Chile, ejecutaron órdenes de detención. Además de registros domiciliarios en distintos puntos de la Provincia de Arauco.



El operativo permitió la detención de cuatro personas investigadas por su presunta participación en los delitos de homicidio, incendios y robo con violencia. Asimismo, durante los allanamientos se incautaron elementos de interés para la investigación.



Los antecedentes reunidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para las respectivas audiencias de control de detención y formalización. Mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente los hechos y determinar la participación de todos los involucrados.



La Policía de Investigaciones de Chile reafirma su compromiso con la persecución de delitos violentos y el esclarecimiento de hechos que afectan gravemente la seguridad de las personas.