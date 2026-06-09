Ministra de Salud anuncia expansión del Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso

La ministra de Salud, May Chomali, anunció que el Gobierno avanzará en la expansión del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Eso luego de presentar una hoja de ruta concreta para destrabar un proyecto largamente esperado por la comunidad porteña y la red asistencial de la región.



La información fue entregada por la secretaria de Estado durante la sesión de la Comisión de Salud del Senado. En la instancia en la que participaron autoridades nacionales, regionales y representantes del hospital. Estas analizaron la situación actual del principal recinto asistencial porteño.



“En la sesión estuvimos revisando la situación del Hospital Carlos Van Buren. Creo que ya hemos cerrado la etapa del diagnóstico. Y estamos todos de acuerdo en que en la Región de Valparaíso tenemos problemas de infraestructura, de gestión y de gobernanza”, señaló la ministra.

Minsal iniciará una segunda fase, enfocada en las soluciones concretas

Añadió que el Ministerio de Salud iniciará una segunda fase, enfocada en las soluciones concretas para fortalecer la capacidad hospitalaria de la región.



“Esto significa que de aquí a tres meses vamos a presentar la primera parte del plan maestro del Hospital Carlos Van Buren al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para obtener su resolución. Así podremos destrabar lo que ha estado detenido durante años, iniciar las etapas de diseño y seguir con la construcción de la expansión del Hospital Van Buren”, afirmó la ministra.



May Chomali destacó además el amplio respaldo transversal que recibió la propuesta durante la cita legislativa.



“Nos vamos muy contentos de lo que ocurrió en esta sesión, porque era algo que toda la comunidad, los profesionales de la salud, los gremios, la dirección del hospital y los propios senadores querían escuchar”, indicó.



También valoró el compromiso adquirido por las autoridades regionales y locales para agilizar el avance del proyecto.



“Lo importante es que todos los que estaban ahí, el delegado presidencial, el Gobierno Regional, los senadores y la alcaldesa de Valparaíso (Camila Nieto) se comprometieron a ayudarnos. Y a hacer todo lo necesario para agilizar las siguientes etapas, ya sea mediante gestiones legales, administrativas o de cualquier otra naturaleza”, sostuvo la ministra.



Acerca de la futura ubicación de la expansión hospitalaria, la autoridad sanitaria informó que el proyecto se desarrollará en una zona céntrica de la ciudad, privilegiando la accesibilidad para los usuarios de la red pública.



“No queremos adelantar todavía dónde se va a realizar, pero sí podemos decir que será en el centro de la ciudad. No se va a ir a los cerros. Lo importante es que quedará en un lugar de fácil acceso para toda la comunidad”, concluyó.