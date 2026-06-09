Incendio destruye tres locales comerciales en Santiago Centro

Un nuevo incendio se reporta este martes en Santiago Centro y afecta al menos tres locales comerciales. Esto es en la intersección de la Alameda con Chacabuco.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago ha enviado más de 10 unidades hasta ese lugar.



Según consignó Radio Cooperativa, el fuego, que se originó en una zona de alta densidad comercial, ha generado una densa columna de humo. Es visible desde distintos puntos de la ciudad.

Las afectaciones son a una importadora con gran cantidad de material combustible al interior, una tienda Preunic y un local de comida rápida, los que han sido destruidos por fuego.

Bomberos informó derrumbes al interior de estas estructuras.

Producto del trabajo de los equipos de emergencia, se encuentra el tránsito suspendido por la Alameda en flujo de vehículos hacia el poniente, a la altura de Avenida Ricardo Cumming.