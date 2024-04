Barbara Lackington se retiró de Miss Universo Chile: Fue diagnosticada con anorexia purgativa

La exMaster Chef Barbara Lackington informó a través de sus redes sociales que decidió bajar su candidatura a Miss Universo Chile debido a un delicado estado de salud.

“Yo iba a representar a personas con trastornos de conductas alimenticias y mentales, pero en este minuto me estoy tratando yo. Me di cuenta de que no puedo representarlos si no estoy bien yo misma”, indicó en conversación con LUN.

La finalista de MasterChef Chile 2019, indicó al citado medio que “no fue fácil tomar la decisión de salirme del Miss Chile, era un sueño para mí participar, pero creo que debía privilegiar otras cosas”.

Tras ello, la también asesora de imagen reveló que fue diagnosticada con “anorexia purgativa. Como lo he dicho antes, enfrento trastornos mentales (…) Yo me quiero mejorar y quiero estar sana. Me dijeron que de un día a otro no se podía arreglar lo que tengo, pero estoy en eso”.

“Quise ser transparente. Tenía una gran motivación por representar en el Miss Chile a las personas con trastornos mentales y TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria), que es algo que todavía para muchas personas es un tabú”, acotó.

De acuerdo con el médico psiquiatra de Red Salud UC CHRISTUS y especialista en TCA, Patricia Cordella, la anorexia purgativa corresponde a un trastorno que se caracteriza por “periodos de restricción alimenticia, ingesta y vómitos”, según indicó al medio citado.

La afección, puede provocar “riesgos cardiacos, renales, oseas y ejes endocrinos”, entre otros problemas físicos.