Qué hacer en Santiago: takoyaki y gyozas japonesas que debes probar en la capital

Los sabores de la cultura japonesa han encontrado cada vez más espacio en Santiago, desde takoyakis, hasta gyozas rellenas, hoy existen varias alternativas para quienes quieren probar algo distinto.

Si estás buscando nuevos panoramas gastronómicos, esta ruta reúne algunos imperdibles para disfrutar especialidades japonesas sin salir de la ciudad. Una excelente opción para sumar a tu lista de qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: takoyaki recién hechos y sabores callejeros de la cultura japonesa

Santako

Dirección: Holanda 067, Local 107A, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar comida japonesa, Santako se convirtió en una parada imperdible para fanáticos del takoyaki. Este local nació del foodtruck de un cocinero japonés proveniente de Kansai, y hoy conquista la capital con recetas tradicionales preparadas al momento.

Su especialidad son los takoyaki, clásicas bolitas de masa de trigo rellenas con pulpo. También cuentan con versiones de camarón, champiñón y distintas salsas con toppings como mayonesa japonesa y katsuobushi.

Además, en su carta aparecen otras preparaciones japonesas como onigiri, sopa miso y gyozas de cerdo, ideales para completar la experiencia.

Takoyaki Kintaro

Dirección: Las Bellotas 270, Providencia, Región Metropolitana.

Takoyaki Kintaro, ubicado en Providencia, apuesta por llevar los sabores de Osaka a la capital con distintas versiones de este clásico street food japonés.

Su carta incluye el Takoyaki Original, relleno de pulpo, repollo, cebollín y jengibre japonés, coronado con katsuobushi, mayonesa y salsa takoyaki. También destacan opciones como Cheese Tako, con salsa de queso, Miso Tako, con miso mayo y tempura crujiente, Negi Tako y Shoyu Tako.

Para quienes visitan por primera vez, una excelente opción es el Takomix, una selección con cinco sabores distintos para probar toda la experiencia umami del local y conocer la cultura japonesa.

Qué hacer en Santiago: gyozas imperdibles por la Región Metropolitana

Oishi

Dirección: Av Libertador Bernardo O’Higgins 2548, Santiago, Región Metropolitana.

Uno de los imperdibles de su carta son las gyozas de cerdo, seis empanaditas japonesas rellenas y llenas de sabor, ideales como entrada o acompañamiento. También cuentan con gyozas de verduras veganas, perfectas para quienes prefieren opciones sin carne.

Además, si te gusta la cultura japonesa, el menú suma clásicos como kara age (pollo frito estilo japonés), ebi furai de camarón apanado, ika furai de calamar y okonomiyaki de mariscos o carne, una tortilla japonesa muy popular.

Es una gran opción para quienes quieren salir de lo tradicional y descubrir nuevas preparaciones japonesas en la capital.

Everyday Sushi

Dirección: Merced 655, Santiago, Región Metropolitana.

Si quieres probar gyozas junto a comida asiática variada, Everyday Sushi es una alternativa que mezcla preparaciones japonesas y coreanas en una misma carta.

Uno de sus grandes atractivos son las gyozas, disponibles en varias versiones, como la de cerdo, Ebi de camarón, Tori de pollo y también de verduras. Incluso cuentan con gyozas mixtas, para elegir dos sabores distintos en un mismo pedido.

Además, si buscas qué hacer en Santiago, el local ofrece otras entradas populares como sopa miso, ebi tempura, anillos de calamar apanado, tofu con kimchi y payeon, una clásica tortilla coreana con verduras o camarón.