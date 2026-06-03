Percy Marín cuenta su verdad tras su bullada demanda de divorcio: hizo íntima confesión

Percy Marín, exesposo de la senadora Camila Flores, rompió el silencio tras la mediática demanda de divorcio presentada contra la parlamentaria. El exconsejero regional de Valparaíso abordó públicamente distintos aspectos de su presente personal y político.

Aunque había recibido solicitudes de diversos medios durante las últimas semanas, Marín decidió conceder una entrevista al podcast “Dúo Dinámico”, emitido por Viña Visión.

¿Qué dijo Percy Marín?

Al inicio de la conversación, el excandidato a diputado explicó las razones que lo llevaron a aceptar esta invitación. En ese contexto, afirmó estar “muy agradecido de esta invitación. He recibido muchas invitaciones, pero esta es la única que he aceptado, precisamente porque ustedes son mis amigos, porque los conozco y porque me tocó trabajar con ustedes”.

Asimismo, aseguró que actualmente atraviesa un mejor momento personal. Además, aprovechó la instancia para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas semanas.

En ese sentido, señaló que “hoy me siento mejor y súper agradecido. Aprovecho esta instancia para agradecer a los whatsapps, a los amigos y a gente que me han contactado”.

Consultado sobre una eventual proyección política, recordó su última candidatura parlamentaria y los resultados que obtuvo en aquella elección.

Al respecto, indicó que “yo como candidato a diputado saqué 20 mil votos, me faltó un compañero de lista que se me cayó; a mí me faltaron mil votos para ser electo diputado”.

Se refirió a su futuro político

Posteriormente, Marín abordó la posibilidad de asumir nuevos desafíos en el ámbito público. Sin embargo, sostuvo que prefiere esperar el momento adecuado.

“Que todavía no sea considerado en el gobierno, yo la verdad es que dejo el tiempo al tiempo y ya vendrá el tiempo para Percy Marín nuevamente”, añadió.

Más adelante, profundizó en las razones que lo motivan a participar en política. Según explicó, su interés responde a una vocación de servicio más que a beneficios personales.

En esa línea, expresó que “a mí me gusta la política por una profunda vocación de servicio. No soy una persona que se ha enriquecido por la política, muy por el contrario. Quien puede ver mis bienes en Transparencia… no hay nada, prácticamente”.

Finalmente, destacó que uno de los aspectos más gratificantes de su trayectoria ha sido el vínculo con los vecinos de la zona donde ejerció cargos públicos.

“A mí me ha llenado el corazón cuando hasta el día de hoy me llaman vecinos para invitarme a inauguración de algunas obras que nosotros, en conjunto, pudimos hacer”, juró.