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Diputado Kunstmann se disculpó tras dichos por su viaje al Caribe en semana distrital

El parlamentario republicano explicó que el viaje se da en el contexto del cumpleaños número 70 de sus padres, a quienes le hicieron “un regalo después de mucho tiempo de planificación para poder celebrar los 15 miembros de nuestra familia el cumpleaños de ellos en este viaje”.

Patricia Schüller Gamboa
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Diputado Kunstmann se disculpó tras dichos por su viaje al Caribe en semana distrital

El diputado Leandro Kunstmann (Partido Republicano), ofreció disculpas públicas por sus declaraciones tras la polémica por su viaje al Caribe durante la semana distrital.

“Pido disculpas públicas al respecto por las declaraciones, especialmente entendiendo el reproche moral que esto puede significar”, manifestó.

El parlamentario explicó que el viaje se da en el contexto del cumpleaños número 70 de sus padres. A quienes le hicieron “un regalo después de mucho tiempo de planificación para poder celebrar los 15 miembros de nuestra familia el cumpleaños de ellos en este viaje”.

“Este era un compromiso familiar adquirido desde allá hace mucho tiempo”

Kunstmann mencionó que “este era un compromiso familiar adquirido desde allá hace mucho tiempo. Yo realicé todas las consultas. Esto fue informado desde un principio a la bancada, a nuestro jefe de bancada. También a don Miguel Landeros, al cual se le hicieron todas las consultas pertinentes con respecto a cómo había que hacer, digamos, este trámite administrativo”.

“Uno entiende el reproche moral, pero siempre hubo un compromiso familiar ineludible que yo tenía que cumplir. No solamente con mis propias hijas, sino también con mi familia y mis hermanos”, agregó.

Previamente, el legislador había declarado que está “mandatado a hacer mi trabajo parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones que tenemos comisiones, trabajo comisiones lunes, martes y miércoles”. En ese contexto, aclaró que “los parlamentarios trabajamos de lunes a domingo, es un trabajo, lo dijo el presidente de la Cámara, lo dijo el jefe de bancada, Benjamín Moreno, y así lo aplico yo también al día a día”.

“Lo que yo me referí es que, obviamente, que el trabajo parlamentario de las discusiones de los proyectos de ley, las enmiendas que uno le puede hacer a los mismos proyectos de ley, y la discusión es acá en el Parlamento”, aseguró.

Finalmente, insistió en que “el trabajo es 24/7 y de lunes a domingo. Se me sacó del contexto, yo lo entiendo, pido disculpas al respecto y el trabajo se hace siempre”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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