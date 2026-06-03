Meteorólogo de Mega entrega su pronóstico del tiempo: este es el día en que llovería en Santiago

El meteorólogo de “Megatiempo”, Jaime Leyton, anticipó la llegada de lluvias a Santiago durante los próximos días. El especialista entregó su pronóstico para distintas zonas del país y adelantó que las precipitaciones podrían regresar a la capital la próxima semana.

La posibilidad de lluvias es valorada positivamente por expertos, ya que mayo registró escasas precipitaciones. Además, Santiago mantiene un déficit hídrico que preocupa a las autoridades y especialistas.

¿Qué día podría llover en Santiago?

Asimismo, las precipitaciones podrían contribuir a mejorar las condiciones atmosféricas en la Región Metropolitana. Esto ocurre en medio de episodios de mala calidad del aire que han motivado la declaración de alertas ambientales.

En ese contexto, Jaime Leyton señaló que durante la próxima semana se produciría un cambio en las condiciones meteorológicas.

Al respecto, explicó que “lo habíamos dicho, lo más probable entre el 10 y el 14 era la probabilidad de precipitaciones, se mantiene. Para el día 10 hay que ajustar los valores, porque podrían ser tal vez más altos”.

Según detalló el especialista, los modelos meteorológicos continúan mostrando opciones favorables para el desarrollo de lluvias durante ese período.

Finalmente, el meteorólogo indicó que “el cambio se produce el martes en la tarde y el miércoles (de la próxima semana) se esperan precipitaciones en Santiago”, concluyó el meteorólogo de “Megatiempo”.