Megarreforma en Comisión de Hacienda del Senado: Quiroz confirma que Gobierno no insistirá sobre propiedad intelectual e IA

Este miércoles comenzó la tramitación del Proyecto de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado.

Según consignó 24Horas, en la instancia el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno no insistirá, por ahora, con el polémico artículo sobre propiedad intelectual e Inteligencia Artificial (IA). Este fue rechazado en la Cámara de Diputados.

Durante la presentación del proyecto, Quiroz defendió la iniciativa como una herramienta para impulsar el crecimiento económico, la inversión y el empleo. A través de medidas orientadas a mejorar la competitividad tributaria del país.

Entre los principales cambios que contempla la propuesta se encuentran la reducción del impuesto a las grandes empresas desde el 27% al 23%. La reintegración del sistema tributario y un esquema de estabilidad tributaria por 25 años.

La definición fue entregada luego de una consulta realizada por el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Javier Macaya (UDI), quien pidió precisar qué normas rechazadas en la Cámara serían repuestas durante la discusión en el Senado, consignó 24Horas.

Propiedad Intelectual e IA

Respecto del artículo vinculado a propiedad intelectual e Inteligencia Artificial, Quiroz señaló que el Ejecutivo aún evaluaba su futuro. Adelantó que difícilmente volverá a incorporarse en esta etapa.

“Estamos en estudio si lo vamos a reponer o no. Es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión y no en esta. Estamos todavía en estudio, lo mismo con uno que se refería a las compras del Ministerio de Obras Públicas”, indicó.

El Gobierno sí confirmó que volverá a presentar modificaciones a la franquicia tributaria del Sence.Una de las disposiciones que generó resistencia en la Cámara de Diputados y que no obtuvo respaldo de parlamentarios de oposición ni de Renovación Nacional.

El ministro explicó que la nueva propuesta incorporará observaciones recogidas durante el debate legislativo.

“Hemos recogido ideas que salieron en la Cámara y nuestra intención es reponerlo recogiendo varias de esas ideas”, sostuvo.