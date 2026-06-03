Home Nacional "hallan muerto a joven de 23 años que permanecía desaparecido en p..."

Hallan muerto a joven de 23 años que permanecía desaparecido en Puyehue

El cuerpo de Elías Vera, cuyo rastro se había perdido la mañana del pasado lunes, fue encontrado en cercanías del río Pilmaiquén, donde se concentraban las labores de búsqueda.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Hallan muerto a joven de 23 años que permanecía desaparecido en Puyehue

Un joven de 23 años que permanecía desaparecido en la comuna de Puyehue, Región de Los Lagos, fue encontrado muerto durante este miércoles.

El cuerpo de Elías Vera, cuyo rastro se había perdido la mañana del pasado lunes, fue hallado en cercanías del río Pilmaiquén, donde se concentraban las labores de búsqueda. 

Dicha información fue confirmada a Radio Biobío por familiares de la víctima.

De manera preliminar, trascendió que no habría intervención de terceras personas en el fallecimiento del joven.

Desaparición del joven

Vera estaba desaparecido desde la mañana del pasado lunes en el sector Porvenir de Entre Lagos, en Puyehue.

El joven, que vivía junto a su padre, salió de su casa y desde entonces no se tenía información sobre su paradero. 

De acuerdo a la citada emisora, una vecina del sector indicó que “el último registro que se vio de él es un video donde aparece caminando por una calle de Entre Lagos. Fue a las 7:15 de la mañana y desde ahí no se supo nada más”.

Frente a la preocupación, se realizó una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros, y participaron en la búsqueda familiares, vecinos y voluntarios.

Source Texto: La Nación/Foto: X (@PDI_LosLagos)
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“No voté por Kast, él sí”: Loreto Aravena ...

La actriz abordó el tema durante una conversación en el podcast “Más de ti”, de BBTV. En la instancia, profundizó sobre los debates que suelen sostener en el ámbito político.

Leer mas
Vanguardia
Wim Wenders finalmente retira película con escena de d...

A través de un comunicado, el cineasta reconoció que la actriz no recibió la protección adecuada durante el rodaje y ofreció disculpas por lo ocurrido. En ese contexto, Wenders afirmó: “Hoy reconozco que Nastassja Kinski debería haber estado mejor protegida”.

Leer mas
Nacional
Megarreforma en Comisión de Hacienda del Senado: Quiro...

El Ejecutivo sí confirmó en la instancia que volverá a presentar modificaciones a la franquicia tributaria del Sence. Esta es una de las disposiciones que generó resistencia en la Cámara de Diputados y que no obtuvo respaldo de parlamentarios de oposición ni de Renovación Nacional.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/