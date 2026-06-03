Hallan muerto a joven de 23 años que permanecía desaparecido en Puyehue

Un joven de 23 años que permanecía desaparecido en la comuna de Puyehue, Región de Los Lagos, fue encontrado muerto durante este miércoles.

El cuerpo de Elías Vera, cuyo rastro se había perdido la mañana del pasado lunes, fue hallado en cercanías del río Pilmaiquén, donde se concentraban las labores de búsqueda.

Dicha información fue confirmada a Radio Biobío por familiares de la víctima.

De manera preliminar, trascendió que no habría intervención de terceras personas en el fallecimiento del joven.

Desaparición del joven

Vera estaba desaparecido desde la mañana del pasado lunes en el sector Porvenir de Entre Lagos, en Puyehue.

El joven, que vivía junto a su padre, salió de su casa y desde entonces no se tenía información sobre su paradero.

De acuerdo a la citada emisora, una vecina del sector indicó que “el último registro que se vio de él es un video donde aparece caminando por una calle de Entre Lagos. Fue a las 7:15 de la mañana y desde ahí no se supo nada más”.

Frente a la preocupación, se realizó una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros, y participaron en la búsqueda familiares, vecinos y voluntarios.