La difusión de imágenes captadas por cámaras corporales de policías ha generado una fuerte controversia en Reino Unido tras conocerse los últimos minutos de vida de Henry Nowak, un estudiante de 18 años que murió luego de ser apuñalado en Southampton. Cuando los agentes llegaron al lugar, el joven se encontraba gravemente herido en el suelo. En ese momento, el atacante, Vickrum Digwa, aseguró a los funcionarios que había sido víctima de un ataque racista.