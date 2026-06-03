Gendarmería informa traslado de exfrentista Hernández Norambuena a cárcel de alta seguridad

Gendarmería informó la tarde de este miércoles que se concretó el traslado del exfrentista, Mauricio Hernández Norambuena, “Comandante Ramiro”, hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) por su “alta connotación pública”.



Hernández se encontraba cumpliendo condena en el el Complejo Penitenciario de Rancagua debido a una doble cadena perpetua por la autoría intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards.



Según consignó Emol, el organismo informó en un comunicado, que la decisión “trata de una gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública. Por lo que su perfil criminógeno hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad”.



“De manera continua la Institución toma estas medidas que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Actualmente, el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) cuenta actualmente con plazas disponibles”, aseguraron.

Añadieron que “Gendarmería de Chile reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema penitenciario nacional”.

