Home Nacional "gendarmería informa traslado de exfrentista hernández norambuena ..."

Gendarmería informa traslado de exfrentista Hernández Norambuena a cárcel de alta seguridad

Según consignó Emol, el organismo informó en un comunicado que la decisión “trata de una gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública. Por lo que su perfil criminógeno hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Gendarmería informa traslado de exfrentista Hernández Norambuena a cárcel de alta seguridad

Gendarmería informó la tarde de este miércoles que se concretó el traslado del exfrentista, Mauricio Hernández Norambuena, “Comandante Ramiro”, hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) por su “alta connotación pública”.

Hernández se encontraba cumpliendo condena en el el Complejo Penitenciario de Rancagua debido a una doble cadena perpetua por la autoría intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards.

Según consignó Emol, el organismo informó en un comunicado, que la decisión “trata de una gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública. Por lo que su perfil criminógeno hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad”.

“De manera continua la Institución toma estas medidas que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Actualmente, el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) cuenta actualmente con plazas disponibles”, aseguraron.

Añadieron que “Gendarmería de Chile reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema penitenciario nacional”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Megarreforma en Comisión de Hacienda del Senado: Quiro...

El Ejecutivo sí confirmó en la instancia que volverá a presentar modificaciones a la franquicia tributaria del Sence. Esta es una de las disposiciones que generó resistencia en la Cámara de Diputados y que no obtuvo respaldo de parlamentarios de oposición ni de Renovación Nacional.

Leer mas
Nacional
Meteorólogo de Mega entrega su pronóstico del tiempo: ...

La posibilidad de lluvias es valorada positivamente por expertos, ya que mayo registró escasas precipitaciones. Además, Santiago mantiene un déficit hídrico que preocupa a las autoridades y especialistas.

Leer mas
Nacional
Movilización de la Confech: Incidentes aislados y esta...

A causa de los disturbios, las autoridades implementaron una serie de desvíos de tránsito en el centro de la capital. Asimismo, Metro informó el cierre preventivo de algunas estaciones en la Línea 1, consignó Cooperativa.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/