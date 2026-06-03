“No voté por Kast, él sí”: Loreto Aravena habla de sus diferencias políticas con Max Luksic

Loreto Aravena reconoció que mantiene importantes diferencias políticas con su pareja, el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, pese a que ambos han construido una relación estable entre el mundo de la política y el espectáculo.

La actriz abordó el tema durante una conversación en el podcast “Más de ti”, de BBTV. En la instancia, profundizó sobre los debates que suelen sostener en el ámbito político.

En particular, Aravena se refirió a las conversaciones que han tenido a propósito de los recortes anunciados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Según explicó, le preocupa el destino que podrían tener esos recursos que anteriormente se utilizaban para ayudas sociales.

La actriz habló sobre sus diferencias con Max Luksic

Durante la entrevista, la intérprete compartió una faceta más vinculada a la contingencia política y a sus propias convicciones.

En ese contexto, afirmó que “tenemos diferencias políticas súper fuertes, o sea, yo no voté por Kast, él sí”.

Asimismo, explicó que estas diferencias se vuelven más evidentes cuando surgen decisiones gubernamentales que generan debate.

“Eso abre un abismo cuando hay cosas a nivel político que empiezan a suceder, como estos recortes que uno no sabe si esos $6 mil millones serán de cosas sociales o no”, ejemplificó la actriz que interpretó a Claudia Herrera en la serie “Los 80”.

Además, Aravena señaló que tiene una mirada personal sobre este tema debido a su propia experiencia de vida. Según comentó, gran parte de su desarrollo estuvo ligado a beneficios y apoyos de carácter social.

La actriz también indicó que Max Luksic conoce esa realidad. Por lo mismo, ambos suelen intercambiar puntos de vista sobre este tipo de medidas.

Finalmente, reveló cuál ha sido la postura que le ha transmitido el alcalde frente a esta discusión. “Él me dice que ‘esperemos a ver qué pasa. Yo no quiero llegar e irme en contra si en realidad es un oficio de algo que se sugirió'”, cerró.