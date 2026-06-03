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Martin Scorsese sorprende y confiesa que está utilizando IA para sus guiones visuales

“Si dispones de una herramienta como esta, podrías resolverlo mucho más rápido, ahorrar tiempo de producción y, además, reducir el desgaste del equipo”, enfatizó el cineasta.

Leonardo Medina
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Martin Scorsese sorprende y confiesa que está utilizando IA para sus guiones visuales

El destacado director estadounidense, Martin Scorsese, confesó que está utilizando Inteligencia Artificial (IA) para elaborar sus guiones visuales, conocidos como storyboards. 

Según consignó Radio Biobío, los dichos del cineasta, de 83 años, se produjeron luego de unirse como asesor a la empresa de IA, Black Forest Labs. 

Scorsese mencionó que “durante 70 años, he creado mis propios ‘storyboards’ (guiones gráficos). Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir”.

“Me interesa la intersección entre la tecnología y la narrativa, y cómo esto puede expandir los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público”, sostuvo.

En concreto, el director utilizó la herramienta Flux, línea de modelos de IA de código abierto para la generación de textos a imágenes. 

Sobre esta última, destacó “la capacidad de visualizar y compartir el ‘storyboard’ de inmediato”, como “una liberación creativa”.

Además, subrayó que la herramienta le permitió avanzar más rápido, “sin sacrificar la calidad ni la técnica”.

“Si dispones de una herramienta como esta, podrías resolverlo mucho más rápido, ahorrar tiempo de producción y, además, reducir el desgaste del equipo”, plantea.

Por su parte, Black Forest Labs compartió un video en redes sociales, donde aparece el propio Scorsese. 

En el registro, describe en detalle una imagen, mientras una persona escribe lo que dice y el programa de IA lo materializa.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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