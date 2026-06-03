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Nombran a Jorge Gómez nuevo presidente ejecutivo de Codelco

El presidente del directorio de la empresa, Bernardo Fontaine, señaló que “Jorge Gómez es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco”.

Patricia Schüller Gamboa
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Nombran a Jorge Gómez nuevo presidente ejecutivo de Codelco

El directorio de Codelco designó a Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la compañía tras la renuncia de Rubén Alvarado Vigar, quien ocupaba este cargo desde septiembre de 2023.

Desde la estatal señalaron que Gómez asumirá el cargo a partir del próximo 13 de julio. Mientras Rubén Alvarado continuará desempeñando dichas funciones hasta esa fecha.

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, señaló que “Jorge Gómez es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco. Estamos muy satisfechos de que haya aceptado asumir este desafío”.

Fontaine indicó que “los focos del nuevo presidente ejecutivo serán la seguridad de las personas como prioridad, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, el control de la gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social”.

Jorge Gómez es ingeniero civil en Minas de la Universidad de Atacama y cuenta con más de 30 años de trayectoria en la minería. Asumirá en Codelco tras liderar durante los últimos 14 años Minera Doña Inés de Collahuasi. “Período en el que, como presidente ejecutivo, impulsó una profunda transformación de la compañía, posicionándola entre las operaciones más relevantes, eficientes y seguras de la industria a nivel mundial. Bajo su mandato, la empresa alcanzó resultados sobresalientes en desempeño operacional, creación de valor y seguridad”, destacaron desde Codelco.


Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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