Wim Wenders finalmente retira película con escena de desnudo infantil de Nastassja Kinski

El director alemán Wim Wenders anunció que retirará de circulación su película “Wrong Move”, estrenada en 1975, debido a una escena en la que la actriz Nastassja Kinski aparece en toples cuando tenía 13 años.

A través de un comunicado, el cineasta reconoció que la actriz no recibió la protección adecuada durante el rodaje y ofreció disculpas por lo ocurrido.

En ese contexto, Wenders afirmó: “Hoy reconozco que Nastassja Kinski debería haber estado mejor protegida”.

La escena cuestionada muestra a la actriz alemana acostada en una cama mientras un hombre se recuesta a su lado. Durante años, Kinski ha solicitado que dicha secuencia sea eliminada de la película.

A fines de mayo, la intérprete, actualmente de 65 años, reveló en una entrevista con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung que ha intentado convencer a Wenders para que suprima el material.

“Era mi primera película, él fue mi primer director y no me protegió”, subrayó la actriz.

Actriz insistió durante años en eliminar la escena

Asimismo, Kinski recordó cómo percibió la situación durante el rodaje. “Aunque a los 13 años todavía no comprendía muchas cosas, ya sabía que no era normal”, añadió.

Por su parte, el abogado de la actriz, Christian Schertz, sostuvo que la película debió haber sido retirada mucho antes.

Al respecto, declaró a AFP que el filme tenía que haberse retirado “hace tiempo”. Además, agregó: “Además, lamento que solo se haya hecho como resultado de la presión pública”.

En paralelo, la Fundación Wim Wenders, propietaria de los derechos de explotación de la obra, iniciará conversaciones con instituciones cinematográficas alemanas para buscar “formas adecuadas de tratar las obras cinematográficas polémicas del siglo XX”, según informó el director.

Wenders también señaló que “una vez que este proceso haya concluido, aunque lleve mucho tiempo, y cuando hayamos podido presentar una solución aceptada por todas las partes, incluida Nastassja Kinski, volveremos a poner la película a disposición del público”.

Wim Wenders es una de las figuras más reconocidas del cine alemán contemporáneo. Entre sus principales logros figura la Palma de Oro obtenida en Cannes en 1984 por “Paris, Texas”, película protagonizada por Nastassja Kinski.

Más recientemente, el realizador estuvo en el centro de una controversia durante la Berlinale. En febrero pasado, cuando presidía el jurado del certamen, sostuvo que el cine debe “mantenerse al margen de la política”.