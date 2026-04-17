Detienen a individuo que estaba prófugo desde 2021 por la muerte de cabo Naín

Fue detenido este viernes Francisco Javier Painevilo Maldonado, de 28 años. El sujeto era uno de los dos prófugos por el homicidio del carabinero Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020 en la Región de La Araucanía.

El imputado fue capturado en un domicilio del sector La Cantera Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas. Con esta detención, la investigación registra un nuevo avance, recogió Emol.

En este caso ya existe una condena previa desde 2023, correspondiente a Luis Kalfulican Tranamil Nahuel. El acusado debe cumplir una pena de 32 años de cárcel.

Actualmente, solo resta la detención de Carlos Esteban Cancino Tapia, quien continúa prófugo. Por ello, las diligencias policiales siguen en desarrollo.

El crimen ocurrió la mañana del viernes 30 de octubre de 2020, en el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur, en el sector Metrenco.

En ese contexto, los involucrados llegaron al lugar con la intención de instalar una barricada. Además, buscaban enfrentar a personal de Carabineros tras un procedimiento de desalojo realizado previamente.

Detalles del ataque

Posteriormente, los sujetos atacaron un camión conducido por una persona de iniciales J.F.C.C.. Dispararon armas de fuego, impactando el radiador y el parabrisas del vehículo. Sin embargo, el conductor logró escapar.

Luego, los atacantes encendieron neumáticos para bloquear la ruta, lo que obligó la concurrencia de personal policial al lugar.

En ese momento, el comandante Cristián Fernández Opazo y el entonces cabo Eugenio Naín Caniumil llegaron al sector en un vehículo institucional.

Según detalló la Fiscalía, los funcionarios “fueron recibidos por parte de los imputados con disparos, tanto proyectil múltiple como proyectil único. Es así que uno de estos impactos, de proyectil único, alcanza al funcionario policial, Eugenio Naín Caniumil”, lo que provocó su muerte.