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VIDEO: Zelenski envía una carta abierta a Putin y desde Rusia afirman que “el presidente todavía no ha podida leerla”
El Kremlin moderó las expectativas sobre una posible resolución rápida del conflicto en Ucrania luego de la carta abierta que el presidente Volodimir Zelenski envió a Vladimir Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que el mandatario ruso aún no ha podido revisar la misiva. Según explicó, Putin se encontraba participando en una reunión de trabajo con el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev.