“Dejaste a Shrek por príncipe encantador”: Camila Andrade sorprendió en redes al aparecer con su nueva pareja en París

Camila Andrade sorprendió a sus seguidores con una reciente publicación en Instagram desde París, Francia. En las imágenes, la ex participante de Gran Hermano apareció junto a su nueva pareja, dejando en evidencia que atraviesa un positivo momento sentimental tras su mediática ruptura con Francisco Kaminski.

La relación entre Andrade y Kaminski terminó en medio de la polémica. Sin embargo, las nuevas fotografías compartidas por la influencer reflejan una etapa completamente distinta en su vida personal.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Muchos destacaron que la comunicadora se muestra feliz y disfrutando de una nueva relación amorosa.

“Dejaste a Shrek por príncipe encantador”

En el posteo, Camila Andrade solo escribió “Bonjour”. No obstante, en las imágenes también aparece el hombre que actualmente ocupa su corazón.

La identidad de su pareja sigue siendo reservada. Sin embargo, ella ya había confirmado la relación al responder una consulta realizada por una seguidora en sus historias de Instagram: “¿Estás en pareja Cami?”.

Ante esa pregunta, la ex chica reality respondió: “sí, hace meses, estoy muy feliz y tranquila, viviendo un amor correspondido, maduro y privado”.

Tras la publicación, decenas de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y felicitaciones. Entre ellos destacó el comentario de su hermana.

“No hay nada que me haga más feliz que verte feliz. Te mereces disfrutar, soñar, viajar, amar y darte permiso para vivir la vida con plenitud. Estoy orgullosa de ti y de todo lo que has construido. Te amo con todo mi corazón, hermana”, escribió.

Otros seguidores también celebraron el presente sentimental de Andrade. Algunos comentarios fueron: “dinos exactamente como lo manifestaste ajajajaja”; “dejaste a Shrek por príncipe encantador”; y “Siempre absolutamente siempre sale el sol @cmiandrade cuando se aleja de lo malo llega lo bueno, siempre algo mejor”.