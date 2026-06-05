Paz Ciudadana: “Hubo un cambio bien radical de la conducción de seguridad”

El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, se refirió a los anuncios del ministro de Seguridad, Martín Arrau, y destacó su enfoque.



En conversación con Radio Pauta, Johnson planteó que se requiere un plan de Seguridad. “Tenemos que decidir cuál es principal problema que tenemos en Chile, porque todos los problemas de seguridad no se pueden resolver a la vez. Hay que priorizar porque los recursos son escasos”, precisó.



En cuanto al enfoque del ministro Arrau, el director de Fundación Paz Ciudadana manifestó que “hubo un cambio bien radical de la conducción de seguridad. Yo estoy más esperanzado”. “Cuando habían solicitudes de plan, creo que ahora hemos tenido más antecedentes de una visión más completa”, añadió.



En esta línea, indicó que “por primera vez estamos escuchando que la prevención es necesaria (…) el control y la sanción son absolutamente necesarios porque es la manera más inmediata de responder al delito y si tiene algún efecto disuasivo. No debería haber ningún sector político que se pudiera oponer a eso”.



“Cuando uno espera una política de Estado, uno espera que tenga una mirada transversal y que se hable de prevención temprana, prevención situacional, de control, de persecución y de sanción”, complementó.



En cuanto al plan de intervención barrial anunciado por el Gobierno, Johnson afirmó que “nunca hemos conocido un caso de un barrio que haya egresado de estos programas”. Y advirtió que “si la razón por la que estamos interviniendo estos barrios es por problemas de seguridad, los indicadores tienen que ser de seguridad”.



“Si no medimos no vamos a poder nunca saber si es que se salvó la situación por la cuál estamos interviniendo estos barrios. Si queremos intervenir en un barrio crítico tenemos que definir cuáles son las razones que nos hacen intervenir”, enfatizó.