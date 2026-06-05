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Qué hacer en Viña del Mar: conoce los mejores lugares para comer empanadas

Locales tradicionales, recetas premiadas y una amplia variedad de sabores convierten a estos lugares en algunas de las mejores alternativas para disfrutar empanadas de horno o fritas en Viña del Mar.

Natalia Hess
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Qué hacer en Viña del Mar: conoce los mejores lugares para comer empanadas

En Viña del Mar existen múltiples locales que han destacado con sus empanadas para todos los gustos, desde recetas tradicionales de pino hasta versiones con mariscos, queso, vegetarianas, entre otras.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de una de las comidas más emblemáticas del país, estos locales destacan por su trayectoria, reconocimientos y variedad de sabores que los han transformado en referentes de la ciudad.

Qué hacer en Viña del Mar: empanadas tradicionales, marinas y recetas premiadas

Los Hornos de Chillán

Dirección: 4 norte 484, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres probar una de las preparaciones más tradicionales de la gastronomía chilena, tienes que visitar “Los Hornos de Chillán”.

Desde 1988, el local se ha especializado en la elaboración de empanadas, con opciones clásicas y  más innovadoras. Dentro de su carta destacan las tradicionales empanadas de pino, además de alternativas como camarón queso, pollo, chaparrita y pulpo queso.

Durante 2025, obtuvo importantes reconocimientos en el concurso “La Mejor Empanada”, consiguiendo el primer lugar en la categoría empanada de autor con una preparación de pino tradicional, pollo y un toque de merkén ahumado, además del segundo lugar en la categoría vegetariana.

Casa de la Empanada Porteña

Dirección: 3 poniente 381, Viña del Mar, Valparaíso.

Entre sus variedades más populares se encuentran las clásicas empanadas de pino, tanto fritas como al horno, además de alternativas como carne y queso, carne y queso champiñón, ave y queso, chaparrita y mechada con queso. 

Uno de los grandes atractivos del local son sus empanadas marinas, donde destacan preparaciones de camarón y queso, jaiba y queso, pulpo y queso, ostión y queso, además de opciones con mariscos surtidos y combinaciones mixtas.

Para quienes prefieren alternativas vegetarianas, la carta incluye empanadas de choclo y queso, espinaca y queso, champiñón y queso, aceituna y queso.

@vnceenzo

Comenta si te atreves a probarla?🥟🙋🏻‍♂️#viñadelmar #valparaiso #recomendacion #dato #foodie #food #comida #dataso #empanadas #empanaderia #chile #tuamigobicho #empanada360 #parati

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Qué hacer en Viña del Mar: locales reconocidos por sus empanadas de pino y opciones innovadoras

Empanadas Memé

Dirección: Pje. San Luis 1084, 2520000 Viña del Mar, Valparaíso.

Entre sus opciones más populares destaca la Empanada Memé de Pino, elaborada con masa horneada y carne premium picada, acompañada de un pino preparado bajo una receta propia. También cuentan con la clásica empanada de queso, preparada con queso mantecoso, y una versión de camarón con queso que combina productos del mar con queso fundido.

Además, el local ofrece una de sus especialidades más premiadas, la empanada de pino vegetariano de champiñón, elaborada con champiñones salteados y huevo pasteurizado. Esta preparación obtuvo el reconocimiento a la Mejor Empanada Vegetariana de Viña del Mar en 2024 y anteriormente el local consiguió el tercer lugar en las categorías Horno Vegetariana y Horno Tradicional durante una competencia realizada en 2022.

@larutadelosnachos

Las mejores empanadas de horno de la V región 🥟 #EmpanadasMemé Fuimos a su fábrica donde comenzó este sueño de llevar la receta de la Memé a lo más alto ✨ Horario: Jueves a sábado 11:00 – 17:00hrs Domingos 11:00 – 16:00hrs 📍San Luis 1084, Viña Del Mar. (Calle detrás del terminal de buses) #empanadas #vregión #rutadelosnachos #dato #recomendación #empanadasmeme

♬ sonido original – larutadelosnachos

Cocina de Luciana

Vicuña Mackenna 1150 reñaca, Viña del Mar

Cocina de Luciana es un emprendimiento familiar, ubicado en Reñaca desde 1995, fue elegido como ganador de la Mejor Empanada Tradicional de Pino de Viña del Mar en 2024 y 2025, consolidándose como uno de los referentes gastronómicos de la zona, por si buscas qué hacer en Viña del Mar.

La especialidad de la casa es la empanada de pino, elaborada con carne premium picada a cuchillo, cebolla cocinada lentamente y una receta familiar que ha sido perfeccionada durante décadas. Según sus creadores, uno de los secretos está en la selección de ingredientes y en la preparación artesanal de cada relleno y masa.

Además de la tradicional empanada de pino de carne, el local ofrece variedades horneadas como pino ave champiñón, marisco fino, vegetariana, choclo y mechada. También cuentan con versiones fritas, entre ellas la empanada de pino.

@municipiovina

🥟✨ Tres recetas con sabor familiar fueron reconocidos este 2025 en el Premio a la Mejor Empanada Tradicional de Viña del Mar. Negocios de familia, recetas de tradición y mucho cariño en cada masa. 🥇 Cocina de Luciana 🥈 Pandita Panadería 🥉 Los Hornos de Chillán 👉 Ven a probarlas y descubre por qué son parte del orgullo gastronómico de nuestra ciudad. #ViñaDelMar #FiestasPatrias #MunicipioDeCuidados

♬ sonido original – Viña del Mar
Source Texto: La Nación / Foto: Casa de la empanada porteña
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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