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Castro por alza de homicidios en Región de O’Higgins: “El crimen organizado está instalado y tenemos que desbaratarlo”

El senador socialista advirtió que la situación es crítica y que requiere respuestas urgentes. “Un secuestro en Chimbarongo y un acumulativo de 15 homicidios vinculados al crimen organizado en nuestra zona son hechos muy graves. Aquí el fiscal regional está actuando con toda la fuerza de la ley, pero no basta”, señaló.

Patricia Schüller Gamboa
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Castro por alza de homicidios en Región de O’Higgins: “El crimen organizado está instalado y tenemos que desbaratarlo”

Un duro diagnóstico sobre la situación de seguridad en la Región de O’Higgins realizó el senador socialista, Juan Luis Castro, tras conocerse el balance del Ministerio Público que da cuenta de un aumento en los homicidios durante 2026.

Según informó la Fiscalía Regional, en lo que va del año se han registrado 22 homicidios, de los cuales 15 —cerca del 70%— estarían vinculados a contextos de crimen organizado, principalmente asociados al tráfico de drogas, disputas territoriales y uso de armas de fuego.

Castro advirtió que la situación es crítica y que requiere respuestas urgentes. “Un secuestro en Chimbarongo y un acumulativo de 15 homicidios vinculados al crimen organizado en nuestra zona son hechos muy graves. Aquí el fiscal regional está actuando con toda la fuerza de la ley, pero no basta”, señaló.

El parlamentario, integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, recalcó que el problema ya no es aislado, sino estructural. “El crimen organizado está instalado en O’Higgins, y esa instalación es la que tenemos que desbaratar. De eso se trata, no de lamentar, sino de actuar”, enfatizó.

Castro llamó a acelerar la implementación de medidas concretas por parte del Ejecutivo y las instituciones encargadas de la seguridad pública.

“Se requiere un plan de seguridad para nuestra región. Estamos trabajando en el Congreso, hay un nuevo ministro, pero hoy lo que la ciudadanía necesita es ver resultados. Aquí deben actuar la justicia, las policías y el ministerio de Seguridad, que son los protagonistas en este momento”, sostuvo.

El parlamentario fue enfático en que el foco debe estar en desarticular las bandas que operan en el territorio. “No podemos permitir que estas organizaciones sigan asolando la región. Se necesita un plan claro, con objetivos concretos, para dejar de lamentar más casos asociados al crimen organizado”, concluyó.

Atado a un poste con un cinturón y torturado: así mantuvieron secuestrado un joven en Chimbarongo
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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