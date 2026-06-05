Vacían temida cárcel El Helicoide en Venezuela y trasladan a los presos

El Helicoide fue concebido como un centro comercial vanguardista en los años 50, pero terminó convertido en una cárcel marcada por torturas y sufrimiento, especialmente de presos políticos.

El cierre de esta prisión no evitó que familiares denunciaran la falta de transparencia en el procedimiento y lamentaran el traslado de los detenidos a recintos lejanos. Esto porque lo que dificulta las visitas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún permanecían personas encarceladas allí.

El miércoles comenzaron los traslados de presos, confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades entregaran información oficial sobre la movilización.

La reubicación generó incertidumbre entre parientes y organizaciones de derechos humanos por la ausencia de datos oficiales.

El diputado oficialista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria que supervisa la amnistía, cuestionó las críticas a los traslados.

“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.

“Totalmente vacío”

El lugar habría quedado “totalmente vacío”, sin presos políticos ni de otras causas, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

La activista es hija del general Raúl Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez (1999-2013), fallecido en esta cárcel en 2021.

Durante la noche, el colectivo realizó una vigilia en las afueras del Helicoide, como lo han hecho durante 147 días. Esto para exigir la liberación de los presos políticos.

“Seguimos insistiendo: estas personas no tienen por qué estar detenidas, y mucho menos someter a sus familias a la incertidumbre de preguntarse cómo están”, señaló el comité en X.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de la cárcel, semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense con bombardeos en Caracas y ciudades vecinas.

Los alrededores del Helicoide permanecían tranquilos durante el día. Un agente de vigilancia indicó a AFP que “ya no quedaba nadie” dentro del recinto.

El miércoles, familiares protagonizaron escenas de llanto y desesperación frente a una barrera de uniformados, al desconocer el paradero de sus seres queridos.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que “las autoridades no han publicado un listado oficial”.

La ONG precisó que en El Helicoide había más de 70 prisioneros.

El exdiputado Renzo Prieto, quien estuvo cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a AFP que más allá del cierre de esta prisión y de “otros centros de tortura” es esencial que “el Estado cambie su política represiva”.

“De lo contrario es puro show”, señaló al recordar que durante su reclusión vio personas durmiendo en escaleras y “con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies”.